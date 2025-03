video suggerito

Incidente al mercato di Fondi: cassette di legno cadono dal transpallet, operaio ferito al volto L'operaio ferito è stato portato all'ospedale di Formia, dove è stato preso in carico dai medici. Le sue condizioni non sarebbero considerate gravi.

A cura di Natascia Grbic

Incidente sul lavoro questa mattina a Fondi, in provincia di Latina. Un operaio è rimasto ferito al mercato ortofrutticolo dove stava lavorando, dopo che numerose cassette di frutta gli sono cadute sul volto dopo essere precipitate da un transpallet manovrato da un altro operaio. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe eseguito una manovra errata, facendo così cadere le cassette e ferendo il collega, dipendente di una ditta di commercio di prodotti agricoli. L'uomo, che si trovava nei pressi dello stand, non è riuscito a scansarsi in tempo.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori sanitari del 118, per soccorrere il ferito e valutarne le condizioni di salute. L'uomo, che ha riportato diverse ferite, è stato portato all'ospedale di Formia, dove è stato preso in carico dai medici. Stando ai primi accertamenti, non dovrebbe aver riportato gravi ferite e se la caverà con diversi giorni di prognosi. Illeso invece l'altro operaio coinvolto nell'incidente, che dopo aver visto cosa era accaduto si è subito precipitato ad aiutare l'uomo. Tanta paura nel mercato quando si è verificato l'incidente, che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

Accertamenti da parte dei militari sono in corso per verificare che siano state rispettare le misure di sicurezza sul lavoro. Si è trattato con tutta evidenza di un incidente causato da una manovra errata, ma bisognerà vedere se, usando alcune accortezze, si sarebbe potuto evitare. Al momento le indagini sono in corso: il ferito sarà ascoltato non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno, in modo da non lasciare nulla al caso e fare piena luce sulla vicenda.