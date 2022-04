Incidente su via Casilina, morta la 20enne di Colleferro Alisia Mastrodonato La ragazza deceduta nell’incidente su via Casilina, all’altezza di Colleferro, della scorsa notte è Alisia Mastrodonato, 19enne di Colleferro.

A cura di Beatrice Tominic

Si chiamava Alisia Mastrodonato la ragazza di 19 anni rimasta vittima nell'incidente che si è verificato su via Casilina questa notte. La diciannovenne viveva a Valmontone, un comune a sud est della città di Roma ed è deceduta a seguito di un incidente mentre si trovava a bordo di un'automobile, una BMW Touring all'altezza del civico 17 della via Casilina a Colleferro, a poco più di 10 chilometri di distanza dalla cittadina in cui abitava.

Con lei, a bordo del mezzo, erano presenti anche altri due ragazzi, classe 2001, che adesso si trovano in codice rosso: Alisia, nata nel 20o2, era la più giovane e ha perso la vita poco dopo l'incidente.

L'incidente nella notte fra l'8 e il 9 aprile

L'incidente in cui ha perso la vita Alisia Mastrodonato è avvenuto nel corso di questa notte, fra venerdì 8 e sabato 9 aprile, verso le ore 2.30. L'automobile su cui Alisia stava viaggiando lungo la via Casilina, all'altezza di Colleferro è rimasta coinvolta in quello che, dai primi controlli, sembra essere un incidente autonomo: per il momento, infatti, non è accertata la presenza di altri mezzi.

Non sono ancora state chiarite con certezza le dinamiche del sinistro, ma dai primi rilievi effettuati dai carabinieri di Colleferro, immediatamente giunti sul posto, sembra che l'automobile abbia sbattuto addosso ad un terrapieno all'altezza di una curva della strada.

I soccorsi e gli altri due ragazzi feriti

Sul luogo dell'incidente, oltre ai carabinieri, sono immediatamente giunti anche alcuni agenti della Polizia di Stato, due squadre mediche del 118 e i vigili del fuoco. Questi ultimi, nel corso di un intervento durato diverse ore, hanno estratto dalle lamiere dell'automobile le tre persone che sono state subito trasportate d'urgenza all'ospedale di Colleferro. Alisia Mastrodonato è morta poco dopo l'arrivo all'ospedale, mentre gli altri due giovani si trovano ancora all'ospedale, in codice rosso.