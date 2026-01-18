roma
video suggerito
video suggerito

Incidente su via Casilina, la vittima è l’allenatore di calcio e dipendente Ama Umberto D’Epifanio

Si chiamava Umberto D’Epifanio il 61enne morto ieri mattina in un incidente su via Casilina. Nell’impatto è rimasto ferito anche un 19enne.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Natascia Grbic
1 CONDIVISIONI
Immagine

Si chiamava Umberto D'Epifanio l'uomo di 61 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina su via Casilina. D'Epifanio, persona benvoluta e stimata, lavorava come dipendente per l'Ama e negli anni aveva allenato numerose squadre di calcio giovanili a Roma. In queste ore sono tantissime le persone che stanno piangendo la scomparsa di D'Epifanio, ricordato da tutti come un uomo, allegro, determinato e soprattutto capace d'ispirare e guidare ragazzi giovanissimi.

"Con il cuore colmo di tristezza e profondo dolore, la Società comunica la tragica scomparsa di Umberto D’Epifanio, allenatore dei ragazzi nati nel 2016 nella stagione sportiva 2024/2025 – il messaggio dello Sporting Club Alessandrino -. Mister Umberto resterà per sempre nei nostri cuori e nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: una persona animata da una sincera passione per il calcio, guidata da sani valori umani e sportivi, sempre vicino ai suoi ragazzi con dedizione e affetto. In questo momento di grande dolore, la Società, lo staff, i ragazzi e tutte le famiglie si stringono con commozione attorno alla sua famiglia, porgendo le più sentite e sincere condoglianze".

Umberto D'Epifanio è morto ieri mattina a Roma, in via Casilina. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua auto, una Ford Fiesta quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con l'Alfa Romeo guidata da un ragazzo di 19 anni. Nell'impatto tra le due vetture è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf, coinvolta subito dopo lo scontro tra le due auto. Per Umberto D'Epifanio non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferito anche un ragazzo di 19 anni, conducente dell'Alfa Romeo, ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi.

Incidenti stradali
1 CONDIVISIONI
Immagine
Breaking
Federica Torzullo scomparsa da Anguillara: trovato un corpo nell'azienda del marito
Il marito non collabora. Gli inquirenti: "Sangue dappertutto"
L'appello del Procuratore: "Il responsabile collabori"
Tracce di sangue in camion, auto e villa
Perché il marito indagato per omicidio non è stato arrestato
Il papà di Federica Mangiapelo: "Si riaprono in me ferite profonde"
Il marito unico indagato nell'inchiesta per omicidio
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views