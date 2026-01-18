Incidente su via Casilina, la vittima è l’allenatore di calcio e dipendente Ama Umberto D’Epifanio

Si chiamava Umberto D'Epifanio l'uomo di 61 anni morto nel tragico incidente stradale avvenuto ieri mattina su via Casilina. D'Epifanio, persona benvoluta e stimata, lavorava come dipendente per l'Ama e negli anni aveva allenato numerose squadre di calcio giovanili a Roma. In queste ore sono tantissime le persone che stanno piangendo la scomparsa di D'Epifanio, ricordato da tutti come un uomo, allegro, determinato e soprattutto capace d'ispirare e guidare ragazzi giovanissimi.

"Con il cuore colmo di tristezza e profondo dolore, la Società comunica la tragica scomparsa di Umberto D’Epifanio, allenatore dei ragazzi nati nel 2016 nella stagione sportiva 2024/2025 – il messaggio dello Sporting Club Alessandrino -. Mister Umberto resterà per sempre nei nostri cuori e nel ricordo di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo: una persona animata da una sincera passione per il calcio, guidata da sani valori umani e sportivi, sempre vicino ai suoi ragazzi con dedizione e affetto. In questo momento di grande dolore, la Società, lo staff, i ragazzi e tutte le famiglie si stringono con commozione attorno alla sua famiglia, porgendo le più sentite e sincere condoglianze".

Umberto D'Epifanio è morto ieri mattina a Roma, in via Casilina. L'uomo stava viaggiando a bordo della sua auto, una Ford Fiesta quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con l'Alfa Romeo guidata da un ragazzo di 19 anni. Nell'impatto tra le due vetture è rimasta coinvolta anche una Volkswagen Golf, coinvolta subito dopo lo scontro tra le due auto. Per Umberto D'Epifanio non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Ferito anche un ragazzo di 19 anni, conducente dell'Alfa Romeo, ricoverato in ospedale in condizioni molto gravi.