Terribile incidente all’alba su via Casilina: morto un uomo di 61 anni, ferito un 19enne

Scontro tra tre auto poco prima delle 5 su via Casilina, a Roma: un 61enne è morto sul posto, un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito. Indaga la Polizia Locale.

Un grave incidente stradale è costato la vita a un uomo di 61 anni nella mattinata di oggi sabato 17 gennaio 2026 a Roma. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 5.00 su via Casilina, nel quadrante est della Capitale, all’altezza dell’incrocio con via del Ponte della Catena. A scontrarsi sono state tre automobili.

La dinamica dell'incidente

Sul posto sono intervenute all’alba le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti, l’incidente sarebbe iniziato con un violento impatto tra una Ford Fiesta e un’Alfa Romeo. In seguito allo scontro, una terza vettura, una Volkswagen Golf, sarebbe stata coinvolta nell’urto.

Ferito un ragazzo di 19 anni

Il conducente della Ford Fiesta, un cittadino italiano di 61 anni, è morto sul posto a causa delle gravi ferite riportate. Per lui non c’è stato nulla da fare nonostante il rapido intervento dei soccorsi. Alla guida dell’Alfa Romeo si trovava un ragazzo italiano di 19 anni, rimasto ferito nell’impatto e trasportato in ambulanza al Policlinico di Tor Vergata per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state rese note. Illeso, invece, il conducente della Volkswagen Golf.

Via Casilina chiusa al traffico

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici, via Casilina è rimasta parzialmente chiusa al traffico nelle prime ore della mattina, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Gli agenti della Polizia Locale stanno ora proseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, mentre, come da prassi, è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale.