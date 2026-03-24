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Incidente a Tor Cervara, la vittima è Roberto Sandroni: si è schiantato in moto contro un palo

L’uomo avrebbe perso il controllo della propria moto schiantadosi contro un palo della luce su via di Tor Cervara. Nato nel marzo 1973, Sandroni aveva una compagna e una figlia.
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A cura di Francesco Esposito
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Roberto Sandroni (foto da Facebook)
Roberto Sandroni (foto da Facebook)

È Roberto Sandroni l'uomo di 53 anni morto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 23 marzo mentre era alla guida della sua moto su via di Tor Cervara a Roma. Nato nel marzo 1973, Sandroni aveva una compagna e una figlia. Nella serata di ieri ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione pubblica. L'impatto gli è risultato fatale.

Roberto Sandroni, morto in un incidente in via di Tor Cervara

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale di Roma Capitale, si tratterebbe di un incidente autonomo. Roberto Sandroni viaggiava a bordo della sua moto, uno Zontes 350 GK, quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. La sua traiettoria è finita contro un palo della luce all’altezza di piazza della Cervelletta. Dalle indagini dei caschi bianchi, non risultano coinvolti altri veicoli. La vittima ha urtato il palo in maniera violenta, in uno scontro che gli è costato la vita.

I soccorsi di 118 e polizia locale

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi del 118, ma l’arrivo tempestivo del personale sanitario non è servito e per Sandroni non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate troppo gravi. Nel frattempo gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale hanno immediatamente messo in sicurezza il tratto di strada circostante per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, oltre a evitare utleriori rischi per la circolazione.

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Proseguono le indagini dei caschi bianchi per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto e per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare ogni possibile elemento utile.

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