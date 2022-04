Incidente su via Casilina, estratti dalle lamiere tre 20enni: una ragazza morta, due feriti gravi Nella notte si è verificato un incidente sulla via Casilina. A bordo dell’automobile coinvolta c’erano tre ragazzi di 20 anni: una è morta, gli altri due sono all’ospedale in codice rosso.

A cura di Beatrice Tominic

Nella notte, verso le ore 2.30 circa, si è verificato un incidente sulla via Casilina, strada statale che parte da Roma e arriva fino al casertano, all'altezza del civico 17, a Colleferro. Sul posto si sono recati immediatamente i vigili del fuoco della Squadra VVF 16/A del distaccamento di Colleferro.

A bordo dell'automobile, una BMW Touring, coinvolta nell'incidente stradale si trovavano tre giovani di circa 20 anni, una ragazza nata nel 2022 e due ragazzi nel 2001: fra questi, la ragazza ha perso la vita all'ospedale di Colleferro, mentre gli altri due sono stati trasportati d'urgenza in gravi condizioni nello stesso ospedale dove, adesso, si trovano ancora in codice rosso.

I soccorsi per l'incidente

Sul posto hanno lavoratore per ore i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e i carabinieri. I pompieri, infatti, nel corso dell'intervento, hanno dovuto svolgere le operazioni di estrazione dei due ragazzi e della ragazza, che poi si è scoperta deceduta. I tre, infatti, in un primo momento erano rimasti intrappolati fra le lamiere dell'automobile coinvolta.

I carabinieri, invece, si sono recati sul posto per i rilievi e per cercare di chiarire le dinamiche del tragico incidente: non si conoscono ancora le esatte dinamiche che hanno portato al terribile incidente. Secondo le prime informazioni, l'automobile a bordo della quale viaggiavano i tre ragazzi sembra essere l'unica coinvolta nell'incidente, ma non è ancora chiaro come possa essersi verificato il sinistro. L'automobile potrebbe essere uscita fuori strada, sbattendo poi contro ad un terrapieno, una struttura composta da terra ai lati della strada, all'altezza di una curva.