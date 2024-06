video suggerito

Incidente su via Braccianese ad Allumiere tra furgone ed auto: conducente estratto dalle lamiere Tre persone sono rimaste coinvolte in un incidente tra furgone ed auto sulla via Braccianese Claudia ad Allumiere. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente del furgone dalle lamiere, affidandolo al personale sanitario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incidente sulla Braccianese ad Allumiere

Grave incidente stradale lungo via Braccianese Claudia nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata presto di oggi, mercoledì 12 giugno. Tre le persone rimaste coinvolte, delle quali al momento non si conoscono le esatte condizioni di salute. A scontrarsi sono stati un furgone e un'auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Il conducente del furgone estratto dalle lamiere

Secondo le informazioni apprese finora erano circa le ore 6, il furgone e l'auto stavano percorrendo via Braccianese Claudia, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati all'altezza del chilometro 32. L'impatto è stato violento: come si vede anche dalle foto il furgone si è ribaltato su un lato al bordo carreggiata, mentre la parte anteriore della vettura è andata completamente distrutta. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario con tre ambulanze.

L'incidente ad Allumiere

Data la dinamica dell'incidente sè stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Civitavecchia, che sono giunti sul luogo del sinistro, dando il via alle operazioni. I pompieri si sono occupati di estrarre il conducente del furgone dalle lamiere, perché era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno lavorato con il gruppo cesoie e il divaricatore in dotazione.

Strada chiusa fino al termine dell'intervento

Una volta liberato, hanno affidato l'uomo alle cure del personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedal, così come le altre due persone rimaste coinvolte. I pompieri hanno messo in sicurezza i veicoli e la zona circostante, in attesa che la carreggiata venisse liberata. Il tratto di strada interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso, fino a quando la carreggiata non è stata liberata dai detriti e dai veicoli incidentati. Presenti sul luogo dell'incidente anche i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i rilievi del caso e ricostruito la dinamica dell'accaduto.