Incidente su Ponte della Scafa a Fiumicino: ciclista investito è grave È grave il ciclista investito oggi lungo il viadotto dell’Aeroporto di Fiumicino a Roma. La strada è stata chiusa poi riaperta nel pomeriggio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Incidente stradale sul viadotto dell'aeroporto di Fiumicino, dove un ciclista è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale con codice rosso. Il sinistro risale al primo pomeriggio di oggi, martedì 25 gennaio. A rimanere coinvolto in maniera seria un uomo di cinquantacinque anni, che è grave. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 15 e l'uomo era in sella alla sua bicicletta, pedalando su Ponte della Scafa quando improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto lo ha travolto.

La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è arrivato il pesronale sanitario, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato con urgenza all'ospedale Sant'Eugenio. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute destano preoccupazione e decisive saranno le prossime ore. Stamattina un altro grave investimento, ma a Latina, dove la vittima, una bambina di sette anni, è stata travolta da un'auto mentre andava a scuola.

Strada chiusa tra via della Scafa e Aeroporto di Fiumicino

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità a carico del conducente della vettura. I vigili urbani hanno temporaneamente chiuso la strada al traffico verso Fiumicino e hanno deviato la circolazione, per agevolare le operazioni di soccorso e le verifiche necessarie. Presente sul luogo dell'incidente anche il personale di Anas. Terminato l'intervento la strada è stata riaperta nel corso del pomeriggio e la circolazione è tornata progressivamente alla normalità senza particolari ripercussioni.