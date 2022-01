Latina, bimba di 7 anni investita mentre va a scuola: è grave È grave la bimba di sette anni investita stamattina mentre andava a scuola a Latina. Un’auto l’ha travolta ed è stata portata in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Una bambina di sette anni è stata investita mentre andava a scuola a Latina. I fatti risalgono alla mattinata di oggi, martedì 25 gennaio, e sono avvenuti nel capoluogo pontino. Secondo le informazioni apprese al momento dell'accaduto si trovava insieme a sua mamma in via Cilea, nei pressi del quartiere ex Q. Era una mattinata come le altre, la piccola si era svegliata, vestita e aveva preparato il suo zaino riempiendolo con i quaderni e i libri per le lezioni della giornata. I suoi compagni e le sue compagne l'aspettavano, ma non li ha mai raggiunti e oggi la sua sedia è vuota. La speranza è che possa rimettersi presto e tornare in classe. Improvvisamente, mentre era in strada poco distante dalla scuola, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, un'auto, una Fiat Punto, l'ha investita. La piccola a seguito dell'urto è stata sbalzata per diversi metri prima di finire riversa sull'asfalto davanti agli occhi della mamma. Alla guida della vettura c'era un uomo.

Al vaglio la posizione dell'automobilista

Sul posto ricevuta la chiamata d'emergenza è intervenuto il personale sanitario, che l'ha soccorsa e trasportata in codice rosso al vicino ospedale Santa Maria Goretti. Arrivata al pronto soccorso la paziente è stata affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure del caso. Da quanto si apprende le sue condizioni di salute sono serie, ha riportato alcuni traumi. Presenti per i rilievi gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano sulla vicenda, hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto. Al vaglio la posizione dell'automobilista.