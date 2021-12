Incidente stradale mortale la notte di Natale a Sezze: giovane perde la vita, ferita una ragazza Un ragazzo è morto nella notte di Natale dopo aver perso il controllo dell’auto: la macchina è finita sotto un ponte, per lui non c’è stato nulla da fare.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia nella notte di Natale a Sezze, in provincia di Latina. Un ragazzo è morto in un incidente stradale in via di Roccacorga, dopo essere uscito fuori strada con la sua auto, finendo sotto un ponte. Ferita la ragazza che era con lui, portata immediatamente in ospedale dagli operatori del 118, giunti immediatamente sul posto. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo a causa della violenza dello schianto. A recuperare l'auto e la salma sono stati i Vigili del Fuoco di Latina. Non si conoscono le cause dell'incidente, la dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. S'indaga sui motivi che hanno fatto perdere il controllo della macchina al giovane: forse un malore o un colpo di sonno, una distrazione, o la scarsa visibilità lo hanno portato a uscire fuori strada.

Altre due giovani vittime sulle strade del Lazio

Il ragazzo morto a Sezze è l'ultima giovane vittima che ha perso la vita nelle strade del Lazio. La notte tra il 23 e il 24 dicembre sono morti altri due giovani, una ragazza di 27 anni residente a Capranica, in provincia di Viterbo, e un 30enne di Napoli ma a Roma per lavoro. Entrambi hanno perso il controllo dei rispettivi mezzi, finendo fuori strada e andandosi a schiantare contro un muro, e sono morti sul colpo. Lavinia Bozzo, giovane molto conosciuta nella sua zona dove era amata e stimata, è finita fuori strada la scorsa notte verso le 2, schiantandosi contro un muro. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona, che hanno sentito il tremendo schianto, ma per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Stesso destino per l'infermiere Carlo Vasaturo, che ha perso il controllo della macchina in via di Portonaccio a Roma. Anche lui è deceduto subito, prima dell'arrivo dei soccorsi.