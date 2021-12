Capranica, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: morta la 27enne Lavinia Bozzo Lavinia Bozzo è morta a poche centinaia di metri da casa: ha perso il controllo della macchina in via Pajanello ed è finita contro un muro, morendo sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Una ragazza di 27 anni è morta in un incidente stradale a Capranica, in provincia di Viterbo. La vittima si chiamava Lavinia Bozzo. La giovane ha perso il controllo della macchina mentre stava percorrendo via Pajanello ed è andata a sbattere contro un muro. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della zona, che verso le 2 di notte hanno sentito il forte schianto. Sul posto sono arrivati i carabinieri e gli operatori del 118, pronti a fare di tutto per provare a salvarle la vita. Purtroppo però non c'è stato niente da fare: Lavinia è morta sul colpo a causa della violenza dell'impatto. Quello che ha visto coinvolto la ragazza sarebbe un incidente autonomo, non sono infatti coinvolte altre vetture. A farle perdere il controllo del mezzo, a poche centinaia di metri da casa, sarebbe stata solo una tragica fatalità.

Morta Lavinia Bozzo: il cordoglio di Capranica

I funerali di Lavinia Bozzo si terranno domani, lunedì 26 dicembre, nella chiesa di San Giovanni Evangelista. La 27enne era molto conosciuta e amata in zona, e tutta Capranica è in lutto per la sua prematura scomparsa. "Ciao collega, ciao dolcissima Lavinia sei volata in cielo troppo presto…. hai lasciato un vuoto enorme nei nostri cuori .Tutti i volontari del Comitato di Capranica si stringono in un grande caloroso abbraccio alla famiglia del vicepresidente Romolo Bozzo e alla cara Licia", scrive in una nota la Croce Rossa di Capranica. Anche il sindaco, Pietro Nocchi, ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia. "Oggi è una vigilia di Natale triste per la Comunità di Capranica. Il nostro paese si è svegliato con una di quelle notizie che non vorremmo mai sentire, in un profondo dolore di fronte al quale non ci sono parole. La morte di una persona giovane fa tanto male. Tutta la comunità si stringe in un grande abbraccio intorno alla famiglia Bozzo. Ai genitori, Romolo e Licia, due persone straordinarie che negli anni hanno dato tanto a Capranica, con un impegno unico nel volontariato attraverso la Croce Rossa e nel ruolo comunale a servizio dei cittadini. Un amore diffuso verso la comunità, che possa stringervi in questo Natale che ci colpisce tutti, in un cordoglio di rispetto e silenzio per quanto accaduto".