video suggerito

Motociclista perde il controllo e finisce in un canale: soccorso con l’eliambulanza L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 maggio, in via della stazione di Pavona, zona Santa Palomba, estrema periferia sud di Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente in via della stazione di Pavona, zona Santa Palomba, estrema periferia sud di Roma. Forse a causa dell'elevata velocità, un motociclista ha perso il controllo del suo mezzo ed è caduto all'interno del canale di scolo delle acque che si trova accanto alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pomezia, che hanno recuperato e messo in salvo il motociclista e lo hanno affidato immediatamente alle cure degli operatori sanitari del 118. Questi ultimi hanno chiesto l'intervento di un'eliambulanza, che ha trasportato d'urgenza il ferito presso il pronto soccorso dell'ospedale di zona. Sul posto anche le forze dell'ordine.

Stando a quanto si apprende, la squadra operativa 22/A di Pomezia è stata inviata sul posto dalla sala operativa del comando di Roma intorno alle 17 di oggi, venerdì 3 maggio.

Un altro incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Pignataro Interamna, provincia di Frosinone. Stando a quanto ricostruito, un ragazzo di 30 anni è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino, dov'è tuttora ricoverato in prognosi riservata. La Fiat Panda che stava guidando si è schiantata ad alta velocità contro il muretto di recinzione lungo la provinciale via Ravano, che collega Pignataro Interamna a San Giorgio a Liri,

Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pontecorvo, che stanno procedendo ai rilievi per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Le cause non sono state ancora accertate, ma l'ipotesi più plausibile è che il giovane conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa del nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio in zona.