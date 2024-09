Perde il controllo dell’auto ed esce fuori strada: estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco

video suggerito

Si schianta fuori strada dopo aver perso il controllo dell'automobile: paura a Civitavecchia.

A cura di Beatrice Tominic

L'incidente fra Civitavecchia e Allumiere.

Paura nella prima serata di oggi, giovedì 26 settembre 2024, a poca distanza da Civitavecchia dove si è verificato un brutto incidente stradale. Un uomo ha perso il controllo della sua automobile che è uscita fuori strada, ribaltandosi su un fianco. L'allarme è scattato immediatamente. Sul posto in breve tempo sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Questi ultimi l'hanno estratto dall'abitacolo e affidato alle cure dei medici.

L'incidente: cosa è successo

Sul posto non appena allertati sono arrivati i carabinieri che hanno iniziato immediatamente gli accertamenti necessari. Secondo quanto ricostruito dai militari, l'automobile stava viaggiando lungo la strada provinciale SP13 A che collega la cittadina portuale di Civitavecchia con Allumiere quando, in località La Bianca, un uomo ha perso il controllo dell'automobile su cui viaggiava. Il veicolo si è schiantato fuori strada, con il muso in mezzo alle piante. La macchina ha poi concluso la sua folle corsa cadendo su un fianco.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena allertati, oltre ai carabinieri, sono arrivati i vigili del fuoco che si sono precipitati verso l'automobili e che hanno estratto dall'abitacolo il guidatore. Lo hanno subito affidato alle cure degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118, giunti anche loro sul posto. Sono stati proprio loro a trasportare l'uomo, che si trovava al volante dell'automobile uscita di strada, a trasportarlo nell'ospedale San Paolo di Civitavecchia, dove si trova adesso. Fortunatamente non rischia la vita.

Nel frattempo i carabinieri sono rimasti sul luogo dell'incidente per ulteriori verifiche. Con loro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e dell'arteria stradale coinvolta.