video suggerito

Incidente col parapendio a Norma: soccorso un uomo con l’eliambulanza, è grave Ha avuto un problema dopo il lancio ed è precipitato al suolo un uomo che si è buttato con il parapendio a Norma. Soccorso in una zona impervia, è stato trasportato con l’eliambulanza in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente a Norma, in provincia di Latina, dove un uomo di sessantasei anni è rimasto ferito, dopo essere precipitato con il parapendio. Soccorso con l'eliambulanza, è stato trasportato in ospedale con codice rosso, le sue condizioni di salute sono serie. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 23 settembre. L'uomo ferito, esperto di volo libero, è originario di Genzano, un Comune che si trova nell'area dei Castelli Romani.

Problemi dopo il lancio, è precipitato al suolo

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente a seguito del quale è rimasto gravemente ferito, il sessantaseienne si era lanciato con il parapendio, come spesso faceva. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha avuto dei probelmi poco dopo il lancio ed è precipitato al suolo. Un impatto violento, a seguito del quale ha riportato una frattura e ferite in diverse parti del corpo, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza.

Il ferito recuperato da una zona impervia e trasportato in ospedale

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto è giunto il personale del Soccorso Apino e Speleologico del Lazio, che lo ha recuperato da una zona particolarmente impervia. Preso in carico dal personale sanitario, è trasportato in volo all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, fortunatamente non rischia di morire.