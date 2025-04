video suggerito

Arrampicatore precipita dalla falesia di Bassiano, soccorso con l'eliambulanza Ha riportato un trauma ad una spalla ma fortunatamente non rischia di morire un arrampicatore 44enne, precipitato dalla falesia di Bassiano. A soccorrerlo il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Momenti di paura per un arrampicatore quarantaquattrenne che è rimasto ferito, dopo essere precipitato dalla falesia di Bassiano sui Monti Lepini. L'incidente è avvenuto durante un'escursione nel pomeriggio di ieri, domenica 13 aprile, nel territorio della provincia di Latina. La caduta ha reso necessario l'intervento dei soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. La falesia di Bassiano, una delle più belle e apprezzate della regione, è un'area di arrampicata sportiva nota per la sua roccia di calcare dolomitico.

L'arrampicatore salvato dai soccorritori con l'elicottero

Secondo quanto ricostruito al momento dell'accaduto l'arrampicatore era sulla falesia di Bassiano per un'escursione e stava procedendo verso l'alto quando, improvvisamente, per cause non note, è caduto per diversi metri. Arrivata la chiamata con la richiesta d'aiuto, in soccorso del quarantaquattrenne sono intervenuti gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio, che lo hanno recuperato e portato in sicurezza.

Ha riportato un trauma ad una spalla ma non rischia di morire

I soccorritori sono partiti per raggiungere l'arrampicatore a piedi, nel frattempo si è alzato in volo l'elicottero, con a bordo un medico e un infermiere, pronti ad intervenire subito in caso di necessità. Le squadre lo hanno raggiunto, messo su una barella e portato sull'elicottero, per il trasporto all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, per le cure del caso. Presenti sul posto per le operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco di Latina e il personale sanitario con l'ambulanza.