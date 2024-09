video suggerito

Perde il controllo dell'auto e si schianta su un guardrail a Veroli: 48enne in fin di vita Un uomo di 48 anni si è schiantato con la sua auto contro un guardrail dopo averne perso il controllo. Ora lotta tra la vita e la morte al Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Grave incidente ieri sera a Veroli, in provincia di Frosinone. Verso le 23 un uomo di quarantotto anni alla guida della sua Ford Fiesta è uscito di strada mentre percorreva la provinciale via Maria. L'auto è sbandata violentemente, finendo contro il guardrail e sfasciandosi nell'impatto. Soccorso immediatamente dagli operatori sanitari intervenuti sul posto, l'uomo è stato portato al Policlinico Gemelli di Roma con l'eliambulanza. Le sue condizioni sono disperate, è in pericolo di vita.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i carabinieri di Veroli per le indagini sulla dinamica. Al momento non è ancora chiaro il motivo per cui l'uomo abbia sbandato, se per un malore improvviso o per un ostacolo che gli ha fatto perdere il controllo della Ford Fiesta. Accertamenti sono in corso per capire cosa sia accaduto. Da una prima ricostruzione non sembra siano coinvolti nel sinistro altri veicoli, ma indagini sono in corso anche per appurare se si sia trattato di un incidente autonomo.

A chiamare il 112 sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena e che si sono fermati per verificare come stesse l'uomo. Una scena agghiacciante si è presentata loro davanti, con l'automobilista ferito in modo molto serio, senza conoscenza. Data la gravità delle condizioni del 48enne, gli operatori sanitari del 118 hanno allertato l'eliambulanza, in modo da portarlo in ospedale il più velocemente possibile e non perdere tempo prezioso. Adesso è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli, in pericolo di vita. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo.