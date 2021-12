Si schianta con l’auto contro un muro in via di Portonaccio a Roma: morto un infermiere di 30 anni L’incidente è avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 dicembre su via di Portonaccio all’altezza di via Tiburtina. Il 30enne è morto sul colpo.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente la scorsa notte a Roma in via di Portonaccio, all'altezza di via Tiburtina. Un uomo di 30 anni è morto dopo essersi schiantato violentemente con la sua auto contro un muro. L'incidente è avvenuto verso le 2 di notte. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 che sono corsi immediatamente sul posto: nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Si tratta di un ragazzo residente a Roma che lavorava come infermiere in un ospedale della capitale. Dopo essere stato identificato, i vigili urbani che si sono occupati dei rilievi hanno informato la famiglia dell'incidente in cui è stato coinvolto il loro caro, sconvolta per l'accaduto.

Si schianta contro un muro su via di Portonaccio: indagini dei vigili urbani

Al momento le cause dell'incidente non sono ancora note. Secondo le prime informazioni, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua auto, una Ford Fiesta, cominciando a sbandare e terminando la corsa contro un muro. Non sono chiari i motivi della perdita di controllo del mezzo: forse il 30enne ha avuto un malore, una distrazione, oppure c'è stato qualche problema di aderenza con l'asfalto, ed è andato fuori strada. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale con VII Gruppo Tuscolano, e il III Gruppo Tiburtino. Le indagini sono in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e capire come mai il ragazzo sia andato a sbattere contro il muro. Quello che sembra certo, è che si sia trattato di un incidente autonomo e non siano coinvolte altre vetture.