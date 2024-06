Incidente stradale a Velletri: 21enne carabiniere cade dalla moto, soccorso con l’eliambulanza

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È grave un motociclista rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Paganico nel Comune di Velletri, in provincia di Roma. Il sinistro risale alla tarda mattinata di martedì scorso 4 giugno e si è verificato nell'area dei Castelli Romani. Si tratta di un ventunenne carabiniere, che ha dovuto ricorrere a cure mediche urgenti.

Il motociclista soccorso con l'eliambulanza

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente il giovane militare era in sella alla sua moto Honda 600 e stava percorrendo la strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo alla guida, ha sbandato ed è finito contro un muro. A dare l'allarme sono stati i passanti, che hanno asisstito alla scena e si sono preoccupati per le condizioni di salute del motociclista, parse fin da subito gravi.

Arrivata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con l'eliambulanza, che lo ha soccorso con codice rosso e trasportato al Policlinico di Tor Vergata. Giunto nel nosocomio il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, intervenendo sui traumi riportati. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della polizia locale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto.

Stamattina tre feriti in un incidente a Campagnano

Nella mattinata di oggi si è verificato un altro incidente in provincia di Roma, stavolta a Campagnano, dove tre persone, un uomo e due donne, sono rimaste gravementeferite in uno scontro tra due auto. Tutti e tre sono stati soccorsi da vigili del fuoco e paramedici e trasportati in ospedale in codice rosso, per le verifiche del caso.