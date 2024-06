video suggerito

Incidente stradale a Campagnano, scontro tra due auto: tre feriti soccorsi in codice rosso Ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco un incidente tra due auto a Campagnano Romano. Tre i feriti gravi, trasportati in ospedale con codice rosso.

A cura di Alessia Rabbai

L'incidente stradale a Campagnano

Incidente stradale in via del Braccanello a Campagnano Romano, in provincia di Roma. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno. Sono tre le persone rimaste gravemente ferite, che hanno dovuto ricorrere a cure mediche urgenti, trasportate in ospedale con codice rosso. A scontrarsi sono state due auto.

Sul posto anche i vigili del fuoco

Una delle due auto incidentate a Campagnano

Secondo le informazioni apprese al momento del sinistro erano circa le ore 10, le due auto stavano percorrendo il tratto di strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrate all'altezza del chilometro 22. L'impatto è stato violento. Data la dinamica dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. Giunta la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 e alla Sala operativa, sul posto è giunta la squadra VVF 31/A del distaccamento di Campagnano.

Il personale sanitario ha soccorso due donne e un uomo rimasti coinvolti nell'incidente. Date le loro condizioni di salute che a seguito del sinistro sono parse fin da subito gravi, sono state prese in carico dai paramedici con diversi mezzi di soccorso e traportati in ospedale in codice rosso. Giunti al pronto soccorso sono stati affidati alle cure dei medici, che sono intervenuti sui traumi e sulle ferite riportate, al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.

Accertamenti sulla dinamica

Presenti sul posto i carabinieri di competenza territoriale e gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto i rilievi di rito e ricostruito la dinamica dell'accaduto. In fase di verifica eventuali responsabilità a carico dei conducenti delle due auto.