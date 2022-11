Incidente stradale a Marino, scontro tra auto e moto: morto 32enne, è stato sbalzato per metri Matteo Di Niro è morto in un tragico incidente stradale a Marino Laziale, comune alle porte di Roma. Si trovava a bordo della sua moto quando si è scontrato con un’automobile.

Tragico incidente stradale a Marino Laziale, comune alle porte di Roma, dove un uomo di 32 anni è stato sbalzato da una moto ed è morto sul colpo. La vittima è Matteo Di Niro originario di Grottaferrata. Per lui non c'è stato nulla da fare: i medici e i paramedici del 118 non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

L'impatto con un'auto

In base alle prime informazioni pervenute, l'incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 31 ottobre 2022. Il ragazzo stava percorrendo via dei Laghi andando quindi verso Velletri. Stando agli elementi raccolti dalle forze dell'ordine, sembrerebbe che a un certo punto sarebbe sbucata un'auto. Si tratterebbe di una Ford Kuga che sarebbe uscita da una stradina laterale.

Di Niro non è riuscito a evitare l'auto e l'impatto è stato molto violento: il trentaduenne è stato sbalzato per diversi metri. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lui non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Ferito anche l'automobilista

Nell'incidente è rimasto ferito anche il conducente della vettura: l'automobilista è stato trasferito all'ospedale di Frascati, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Marino che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

In particolar modo si cercherà di accertare eventuali responsabilità. Per consentire tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, è stata chiusa la strada. Gli agenti della polizia locale hanno quindi regolato il traffico fin quando non è stato ripristinata la circolazione.