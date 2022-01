Incidente stradale a Fonte Ostiense: morto 17enne, feriti 4 ragazzi Un 17enne è morto e 4 giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nella notte in zona Eur-Laurentina; la loro automobile si è schiantata e ribaltata.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 17 anni è morto, e altri quattro sono rimasti feriti, a seguito di un incidente stradale avvenuto nella scorsa notte in via Acqua Acetosa Ostiense, in zona Eur-Laurentina, a Roma: secondo le ricostruzioni la Fiat Panda su cui viaggiavano, per motivi che restano da accertare, si è schiantata ad alta velocità contro un albero. I cinque sono stati trasportati in vari ospedali di Roma; due di loro, entrambi in auto come passeggeri, erano in codice rosso, tra questi il 17enne, E. D., trasportato al Sant'Eugenio in gravissime condizioni e deceduto questa mattina.

Lo schianto è avvenuto poco prima delle 2. Sono intervenute sul posto pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale, IX Gruppo Eur. Gli altri due passeggeri feriti sono stati trasportati al Campus Biomedico in codice giallo. Nella stessa struttura anche il ragazzo che era alla guida, un 18enne, ricoverato per le ferite riportate; per lui sono stati richiesti, come da prassi, gli esami per verificare l'eventuale assunzione di stupefacenti o alcolici. Secondo una prima ricostruzione degli agenti il conducente avrebbe perso il controllo dell'automobile mentre percorreva via Acqua Acetosa di Ostiense, circa 100 metri dopo via Camus, in direzione di via Di Decima; la Panda avrebbe colpito un palo Acea e poi un albero e si sarebbe quindi ribaltata.

La vettura è stata sequestrata, dai primi rilievi non sembrerebbero coinvolti altri veicoli. L'esatta dinamica dell'incidente mortale è al vaglio della Polizia Locale, che si è occupata dei rilievi e, non appena sarà possibile, ascolterà i ragazzi feriti; verifiche sono in corso per capire se l'area dello schianto sia coperta da telecamere di videosorveglianza.