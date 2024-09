video suggerito

Incidente Nettuno, morti bimbo e donna incinta: altra auto contromano, s'indaga per omicidio stradale Potrebbe aggravarsi la posizione di P.M., il 45enne alla guida della Mini Cooper che si è schiantata contro la Kia con a bordo Sabrina Spallotta, la sorella gemella e il figlio di quest'ultima.

A cura di Natascia Grbic

L'incidente in cui hanno perso la vita zia e nipote ieri sera a Nettuno.

La procura di Velletri indaga per omicidio stradale nell'ambito del drammatico incidente avvenuto ieri sera a Nettuno, in via del Cervicione. Nel sinistro sono morte una donna, la 39enne Sabrina Spallotta, incinta, e un bambino di cinque anni. Ferita in modo grave, ma non in pericolo di vita, la mamma del piccolo e sorella gemella della 39enne. Anche lei è in stato di gravidanza. Alla guida della Mini Cooper che si è schiantata contro la Kia con a bordo le due donne, un uomo di 45 anni, P. M., residente a Nettuno, anch'esso in gravi condizioni. L'uomo è stato sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito, per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Nel caso i test siano positivi, la sua posizione potrebbe aggravarsi.

Erano circa le 20.30 quando la macchina con a bordo le due gemelle e l'altra guidata dal 45enne, si sono scontrate in via del Cervicione, una strada segnalata varie volte dai residenti per la sua pericolosità. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, sembra che la macchina guidata da P. M. abbia imboccato la strada contromano a tutta velocità e per questo si sia schiantata contro l'altro veicolo. Per Sabrina Spallotta non c'è stato nulla da fare. La donna è morta praticamente sul colpo, e i soccorritori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Stessa cosa per il piccolo, di appena cinque anni. La mamma del bimbo e sorella della donna è stata ricoverata in gravissimi condizioni al San Camillo. Inizialmente si era pensato che i medici le praticassero un cesareo d'urgenza, ma l'allarme sembra essere rientrato.

Sono in tanti a essere sgomenti per l'accaduto. Le due gemelle erano entrambe in gravidanza, e avevano fatto dei giri insieme prima di mettersi in macchina e tornare verso casa. Quando si sono trovate la Mini Cooper davanti, non sono riuscite a evitarla: l'auto è piombata su di loro come un proiettile, e le vetture sono andate completamente distrutte. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati al fine di disporre ulteriori accertamenti.