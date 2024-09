video suggerito

Incidente a Nettuno: perdono la vita una donna incinta e il figlio di 7 anni L’incidente è avvenuto nel comune costiero in provincia di Roma nella tarda serata di ieri. Nell’impatto tra due auto hanno perso la vita una donna incinta e un bambino di 7 anni, da quanto si apprende sono madre e figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Drammatico incidente nella tarda serata di mercoledì 4 settembre a Nettuno, comune del litorale Sud di Roma. In via Cervicione due auto si sono scontrate. Nell'impatto, violentissimo hanno perso la vita una donna incinta di 39 anni e un bambino di 7 anni. Da quanto si apprende sono madre e figlio: l'auto sulla quale viaggiavano dopo l'impatto si è schiantata contro il muro di cinta di un'abitazione. Nell'impatto sono rimasti gravemente ferita anche la sorella gemella della donna deceduta, e l'uomo al volante della seconda auto. Entrambi sono stati trasportati in ospedale e sono ricoverati.

Sul posto sono intervenuti oltre il personale del 118 e i soccorsi sanitari, anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime e i feriti dalle auto, e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso e aperto un fascicolo sull'incidente. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro: una delle ipotesi è che una o entrambe le auto non abbiano rispettato lo stop.