Chi è Sabrina Spallotta, la donna incinta morta nel tragico incidente a Nettuno con il nipotino di 5 anni Si chiamava Sabrina Spallotta la donna che ha perso la vita nel tragico incidente di ieri sera a Nettuno insieme al nipotino di 5 anni. Alla guida la sorella, in codice rosso. Entrambe le donne erano incinte.

A cura di Beatrice Tominic

L'incidente in cui hanno perso la vita zia e nipote ieri sera a Nettuno.

Si chiamava Sabrina Spallotta la donna rimasta uccisa nel terribile incidente di ieri sera insieme al nipotino di cinque anni. Con loro, alla guida del veicolo, la sorella gemella e madre del piccolo, ora in ospedale in condizioni gravissime. Entrambe le donne erano incinte.

Stavano viaggiando in automobile a Nettuno, quando un'automobile sarebbe sopraggiunta contromano. Forse per schivarla, la donna alla guida avrebbe perso il controllo della macchina, finita contro un muro. Ad avere la peggio Sabrina Spallotta e il nipotino di appena 5 anni, figlio della donna alla guida.

Chi è la vittima dello scontro

Si chiamava Simona Spallotta e aveva trentanove anni. A perdere la vita con lei, anche il nipotino di 5 anni, figlio della sorella gemella che si trovava alla guida dell'automobile e che adesso, dopo l'impatto, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Camillo di Roma. Le due sorelle, entrambe incinte, secondo alcuni conoscenti, gestivano un locale non lontano dal luogo dell'incidente.

Trasferito in pronto soccorso, anche lui in codice rosso, il conducente dell'altra automobile, che si trova in condizioni gravi nel vicino ospedale di Aprilia.

La dinamica dell'incidente

Lo schianto è avvenuto in via della Pineta, verso le 20.30 di ieri, mercoledì 4 settembre 2024. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire il terribile schianto avvenuto fra due auto, una Mini Cooper su cui viaggiava un uomo e la Kia Sportage su cui, invece, si trovavano sorelle e bambino. La Mini Cooper, secondo le informazioni raccolte fino ad ora, avrebbe viaggiato contromano e senza rispettare la precedenza. La Kia dopo lo schianto è finita contro un muro di cinta che percorre il perimetro della strada, tra via Cervicione e via del Pino.

Ad arrivare immediatamente sul posto, i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i corpi di zia e nipote, già privi di vita. Oltre a loro anche i carabinieri che hanno iniziato a svolgere i rilievi per cercare di chiarire la dinamica del sinistro e hanno sequestrato le due automobili coinvolte.