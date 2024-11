video suggerito

Incidente mortale a Cisterna di Latina, auto travolge e uccide un ciclista Tragedia sulla strada a Cisterna di Latina, dove un 67enne è morto in un incidente. Un’auto lo ha travolto e ucciso, inutile ogni tentativo di salvarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha sessantasette anni il ciclista morto in via Cori nel Comune di Cisterna di Latina. L'incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 5 novembre, nel territorio della provincia di Latina. A scontrarsi per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono state un'auto e una bicicletta, ad avere la peggio è il ciclista, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale, che hanno svolto gli accertamenti di rito e hanno ricostruito la dinamica. Al vaglio le responsabilità di chi era alla guida della macchina, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Secondo quanto ricostruito finora poco prima del sinistro il sessantasettenne era in bicicletta e stava percorrendo via Cori quando improvvisamente per cause non note e ancora in corso d'accertamento un'auto lo ha urtato. Il ciclista è stato sbalzato via dalla sella ed è finito rovinosamente sull'asfalto, un impatto che non gli ha lasciato purtroppo scampo.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un ciclista rimasto coinvolto in un incidente stradale, le cui condizioni di salute sembravano gravi, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Ma non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada che è stata chiusa temporaneamente per agevolare le operazioni di soccorso e per consentire i rilievi. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio, dovesi trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.