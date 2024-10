Incidente in viale Europa, auto travolge un uomo: soccorso con l’ambulanza, muore in ospedale

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto lungo viale Europa nel quartiere Eur a Roma. Il sinistro si è verificato nella serata di ieri, domenica 6 ottobre. A rimanere coinvolti sono stati un'auto e un pedone. Da quanto si apprende la vittima è un settantatreenne originario dell'Argentina, che era a piedi, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente erano circa le ore 21, l'uomo stava camminando lungo viale Europa. L'auto, una Ford Fiesta, stava percorrendo viale Europa provenendo da via dell’Arte e diretta verso via Tupini, quando per cause non note e anocra in corso d'accertamento, lo ha investito e ferito gravemente all’incrocio con via Cristoforo Colombo.

Alla guida della macchina c'era un trentunenne, che ha soccorso la vittima dopo l'investimento. L'impatto è stato violento, arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. I paramedici hanno preso in carico l'anziano e lo hanno trasportato all'ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Il paziente è giunto al pronto soccorso in condizioni gravissime ed è morto dopo dopo il suo arrivo.

Presenti sul luogo dell'incidente le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del IX Gruppo Eur, che hanno svolto i rilievi di rito, indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità a carico del conducente, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.