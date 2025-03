video suggerito

Auto travolge un operaio 56enne: Gino Scarfagna muore in ospedale dopo un mese e mezzo d’agonia Boville Ernica domani saluta Gino Scarfagna, detto “Gigiotto”, rimasto vittima di un incidente stradale. È morto dopo un mese e mezzo d’agonia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gino Scarfagna

Gino Scarfagna è morto dopo un mese e mezzo d'agonia, rimasto vittima di un incidente stradale il 7 febbraio scorso. Il cinquantaseienne non ce l'ha fatta, ha lottato a lungo tra la vita e la morte all'ospedale di Frosinone, il suo quadro clinico era purtroppo fortemente compromesso.

Appresa la notizia della sua scomparsa improvvisa, la comunità ha espresso messaggi di cordoglio. Domani mattina, martedì 25 marzo, sono in programma i funerali a partire dalle ore 11 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Boville Ernica. Gino Scarfagna, conosciuto da tutti come "Gigiotto", faceva l'operaio e viveva nel centro della provincia di Frosinone.

Secondo le informazioni apprese Gino Scarfagna al momento in cui è stato investito stava camminando in strada, un'auto lo ha travolto e ferito gravemente. Sul posto arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che lo ha soccorso e trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate, il quadro clinico è peggiorato fino al decesso.