Incidente in via Flaminia Nuova a Roma: tamponamento tra bus e due auto private Tamponamento a catena nel pomeriggio di martedì 24 agosto lungo via Flaminia Nuova a Roma, dove un bus Atac della linea 168 e due automobili si sono scontrate. Non ci sono state fortunatamente conseguenze gravi: due le persone rimaste leggermente contuse. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Incidente stradale in via Flaminia Nuova a Roma, dove un autobus Atac e due automobili si sono tamponate. Il sinistro risale al pomeriggio di ieri, martedì 24 agosto, a seguito dell'ondata di maltempo, che ha colpito la Capitale, con una bomba d'acqua e una tempesta di temporali. A rimanere coinvolta nell'incidente è una vettura della linea 168 dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico capitolino. Secondo le informazioni apprese erano circa le cinque quando il mezzo che presta servizio tra i capolinea Largo Maresciallo Diaz e Stazione Tiburtina è rimasto coinvolto in un tamponamento a catena con due macchine, tra le quali una Smart. Non è chiara la dinamica dell'accaduto, ma dalle ricostruzioni fatte probabilmente il conducente del primo veicolo ha effettuato una brusca frenata, che avrebbe impedito di conseguenza all'automobile e all'autobus di fermarsi in tempo.

Due persone contuse nel tamponamento di via Flaminia Nuova

La scena si è svolta davanti agli occhi degli automobilisti di passaggio e il tamponamento lungo via Flaminia Nuova è stato immortalato in un video pubblicato dal profilo Instagram Welcome to Favelas. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto alle ore 17.12 sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra di Prati. I pompieri hanno lavorato per venti minuti mettendo in sicurezza la strada, dal momento che il sinistro ha coinvolto più mezzi. Un incidente che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie: due persone sono rimaste lievemente contuse e non ci sono stati feriti gravi. Terminate le operazioni dei soccorritori e rimossi i veicoli dalla carreggiata, la situazione è tornata alla normalità, senza particolari ripercussioni.