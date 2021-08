Maltempo a Roma: centinaia d’interventi tra strade allagate, metro chiuse e alberi caduti Sono centinaia gli interventi di agenti della polizia locale di Roma Capitale e vigili del fuoco per l’ondata di maltempo che martedì 24 agosto si è abbattuta sulla Capitale, con strade e sottopassaggi allagati, metro chiuse, alberi e rami caduti. Il maltempo ha provocato il crollo di un tetto in via Prenestina.

A cura di Alessia Rabbai

Il crollo del tetto in via Prenestina

Il maltempo che si è abbattuto oggi su Roma ha richiesto centinaia d'interventi da parte della polizia locale e dei vigili del fuoco solo sul territorio della Capitale. La forte pioggia caduta martedì 24 agosto, giornata in cui era prevista allerta meteo sul Lazio, ha provocato numerosi disagi ai cittadini, con strade e sottopassaggi allagati, mezzi di trasporto invasi dall'acqua e metro chiuse. Nel corso del pomeriggio la Stazione Termini è rimasta al buio, con le scale mobili ferme e centinaia di passeggeri in attesa sulle banchine. Un video pubblicato sul profilo Instagram di Welcome to Favelas mostra un autobus della linea 20 che si è allagato completamente al suo interno all'altezza di Tor Bella Monaca, con l'acqua che entrava dalle porte chiuse. Stamattina infatti una bomba d'acqua si è riversata sulla città, mentre nel pomeriggio c'è stata una tempesta di fulmini. Maltempo anche sul litorale, con una tromba d'aria che si è originata ad Ardea e che ha sorpreso i bagnanti in spiaggia.

Strade allagate a Roma, alberi e rami caduti

I principali interventi degli agenti hanno riguardato la messa in sicurezza di strade e servizi per agevolare la viabilità nelle zone colpite da allagamenti, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come a Tor Vergata e Tor Bella Monaca, in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del centro storico. I vigili urbani hanno temporaneamente chiuso strade per danni legati al maltempo, a causa della caduta di rami o alberi, come in via Emanuele Filiberto, via Nicola Salvi, via dell'Usignolo, via della Giustiniana e piazza Bologna.

Crollato il tetto di un'azienda agricola

L'ondata di maltempo ha provocato anche il crollo di parte del tetto di un'azienda agricola in via Prenestina 1871, che si è distaccato. L'edificio ospita tre famiglie al piano superiore, mentre a quello inferiore si trovano gli animali. Sul posto è intervenuta la squadra 3A di Tuscolano 1, che ha lavorato per mettere in sicurezza la struttura. Da quanto si apprende fortunatamente non ci sono stati feriti tra le persone e gli animali.