Maltempo a Roma, black out a Termini: stazione al buio e in centinaia sulle banchine Black out alla stazione Termini di Roma. Il maltempo ha fatto saltare la corrente nel principale snodo ferroviario di Roma, con la stazione completamente al buio, senza aria condizionata e con centinaia di persone ammassate sulle banchine. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la corrente il prima possibile.

A cura di Natascia Grbic

Il maltempo a Roma non ha causato danni solo nelle strade, ma anche al trasporto pubblico. In questo momento è in corso un black out a stazione Termini: le luci sono saltate, l'aria condizionata non funziona, le temperature raggiunte sono elevate e, come se non bastasse, centinaia di persone sono accalcate sulle banchine. I tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale viabilità, ma attualmente l'intervento è ancora in corso. I disagi sono fortemente aumentati anche dal fatto che la stazione Re di Roma è stata chiusa: i treni transitano senza effettuare la fermata, e Atac consiglia ai passeggeri di utilizzare le stazioni di San Giovanni e Ponte Lungo.

La tempesta di fulmini si è abbattuta su Roma

Il nubifragio con forti piogge e temporali si è abbattuto sulla città di Roma a partire dalle 12 di oggi, allagando strade e mandando in tilt la circolazione. Ma è stata soprattutto una fortissima tempesta di fulmini a sorprendere i cittadini, con decine di tuoni che si sono sentiti fortissimi in tutta Roma. Il centro regionale nelle scorse ore ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse, con allerta meteo per "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale" si legge nella nota della protezione civile. Centinaia gli interventi della Polizia Locale, in particolare nel quadrante sud e sud-est della Capitale, come in zona Tor Vergata e Tor Bella Monaca, ma anche in via Prenestina, via Palmiro Togliatti e via Tiburtina e in alcune vie del Centro. Diverse le chiusure momentanee di strade per il rilievo dei danni causati dalla caduta di arbusti in strada.