Allerta meteo Roma e Lazio martedì 24 agosto: attesi temporali e grandine Allerta meteo gialla su Roma e il Lazio per oggi martedì 24 agosto. La nuova ondata di maltempo porterà temporali e grandine e un abbassamento delle temperature. A fasi alterne piogge e temporali andranno avanti per tutta la settimana a partire dal pomeriggio della giornata di oggi martedì 24 agosto.

A cura di Redazione Meteo

(La Presse)

Il maltempo è in arrivo oggi nel Centro Italia, dopo aver funestato nella giornata di ieri i settori settentrionali. In particolare la depressione in arrivo dal Nord Europa colpirà le regioni adriatiche, non risparmiano secondo le previsioni Roma e il Lazio. Allerta meteo oggi – martedì 24 agosto – su sei regioni: Umbria, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Puglia e Lazio. Previsti temporali, localmente anche molto intensi, e grandinate.

“Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Abruzzo e Molise e su settori meridionali di Umbria e Marche, zone interne del Lazio, Puglia settentrionale, entroterra ligure di Ponente, Valle d’Aosta e settori alpini e pedemontani del Piemonte, con sconfinamenti serali alle adiacenti pianure, e con quantitativi cumulati puntualmente moderati. – si legge nella nota della Protezione Civile – Isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lazio, Umbria e Marche e su Toscana meridionale, Campania centro-settentrionale, zone interne della Puglia centro-meridionale, versante ionico della Calabria centro-settentrionale, Romagna, restanti settori dell’entroterra ligure, settori alpini e prealpini della Lombardia con sconfinamenti serali alle pianure orientali della regione, rilievi del Trentino e settori alpini e prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati deboli”.

La fase più calda dell'estate, che questo agosto ha fatto segnare temperature da record e ondate di calore asfissianti, è giunta così al termine: la nuova fase di precipitazioni apre le porte a una discesa delle temperature. Il maltempo andrà avanti a fase alterne per tutta la settimana. "Aria più fresca di origine scandinava si sta riversando in queste ore sul bacino del Mediterraneo mettendo in seria difficoltà la stagione estiva", rileva il team del sito ‘www.iLMeteo.it. L'ondata di maltempo "oltre a far calare le temperature ponendo fine al gran caldo africano, provocheranno lo scoppio di molti temporali".