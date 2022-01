Incidente in via del Foro Italico, scontro tra scooter e auto: morto un 49enne Un uomo di 49 anni è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina lungo via del Foro Italico, che ha coinvolto il suo scooter e un’auto.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un uomo è morto in un incidente stradale in via del Foro Italico a Roma. Il sinistro risale alla mattinata di oggi, venerdì 14 gennaio, e dè avvenuto nel quadrante Nord della Capitale. Vittima un quarantanovenne, per il quale non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. A scontrarsi intorno alle ore 9 per cause non note e ancora in corso d'accertamento sono stati il suo scooter Yamana e un'auto Smart, all'altezza del civico 501. A seguito dell'impatto lo scooterista è finito a terra riverso sull'asfalto. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza, che ha cercato di rianimarlo, purtroppo invanamente. Il decesso è sopraggiunto praticamente sul colpo. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno svolto gli accertamenti e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente della vettura.

Il bilancio degli incidenti mortali a gennaio 2022

Il 2022 è appena iniziato ma già nella prima metà di gennaio sono diversi gli incidenti stradali mortali, che hanno coinvolto veicoli e pedoni. Il primo gennaio il diciottenne Francesco Ferrara è morto su via Casilina in uno scontro tra la sua moto e un'auto. La mattina del 2 gennaio lungo via Salaria un 56enne ha perso il controllo dell'auto, si è schiantato contro il guardrail ed è morto. Il 7 gennaio il ventinovenne Matteo Peciarca è morto in un incidente sul Lungotevere Maresciallo Diaz, quando la sua moto si è schiantata contro un albero. Quattro giorni dopo a Formello è stato un automobilista a perdere il controllo alla guida della sua auto mentre viaggiava lungo la Cassia Veientana. Grave anche il bilancio che riguarda le vittime investite: l'11 gennaio il sessantunenne Roberto Fattore è stato travolto ucciso in via Aurelia Antica a Roma, mentre nel giro di 24 ore a Ostia sono stati investiti due anziani, che hanno perso la vita: il primo è un settantaquattrenne travolto sul Lungomare Lutazio Catulo, la seconda la settantaduenne Fernanda Di Palma, morta in ospedale dopo essere stata travolta da un'auto tra via del Mar Rosso e via del Mare di Bering.