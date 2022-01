Diciottenne morto in moto sulla Casilina: la vittima è Francesco Ferrara Il diciottenne vittima dell’incidente stradale di sabato primo gennaio su via Casilina si chiama Francesco Ferrara.

A cura di Alessia Rabbai

È Francesco Ferrara il diciottenne morto nell'incidente stradale in via Casilina che si è verificato nella serata dello scorso sabato primo gennaio. La sua moto, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrata con un'auto e per il giovane, appena maggiorenne, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita. Da una prima ricostruzione svolta dalla polizia locale pare che la moto guidata dal ragazzo fosse diretta verso il centro, mentre la panda fuori Roma e che l'impatto tra i due veicoli sia stato o frontale o laterale. La notizia della sua tragica e prematura scomparsa si è diffusa in breve tempo e al comunità si è stretta intorno alla sua famiglia, alla mamma Mafalda, che sui social network ha pubblicato un post con la sua foto per ricordarlo. Tantissimi i messaggi d'addio e d'affetto da parte di amici e conoscenti, in attesa che vengano celebrati i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente sulla Casilina in cui è morto Francesco Ferrara

Il drammatico incidente in cui ha perso la vita Francesco Ferrara è accaduto intorno alle ore 19.30, quando la sua Gilera Gp 800 si è scontrata con una Fiat Panda. Alla guida della macchina c'era un trentottenne, che si è fermato subito a prestare socccorso alla vittima, e ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambualanza. Sul posto sono intervenuti i paramedici, che hanno cercato di rianimarlo a lungo, purtroppo senza esito. Il decesso è sopraggiunto sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumni ripostati nell'impatto tra i due veicoli, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Indagini per accertare dinamica e responsabilità

Presenti per i rilievi scientifici gli agenti del VI gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno svolto le verifiche di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. L'automobilista, come da prassi, è stato accompagnato al Policlinico di Tor Vergata, dov'è stato sottoposto ai test per la verifica della presenza di alcol e droga nel sangue. Per agevolare le operazioni di soccorso e e il lavoro dei vigili urbani via Casilina è rimasta temporaneamente chiusa, poi riaperta, dal civico 1799 a via Isnello, lungo entrambi i sensi di marcia.