Incidente mortale su via Casilina: perde la vita un ragazzo di 18 anni in moto Un drammatico incidente è avvenuto nella serata di ieri su via Casilina alla periferia di Roma, dove in uno scontro frontale ha perso la vita un ragazzo di 18 anni.

A cura di Redazione Roma

Nel primo giorno dell'anno il primo incidente mortale del 2022 sulle strade della capitale, con una vittima giovanissima. Il drammatico schianto è avvenuto all'incrocio tra via Isnello e via Casilina, all'altezza del civico 1799 nel quartiere Borghesiana all'estrema periferia Est di Roma. Erano circa le 19.30 di ieri – sabato 1 gennaio 2022 – quando si sono scontrati frontalmente un'automobile e una moto. Ad avere la peggio è stato il centuaro, un ragazzo di 18 anni che ha perso la vita in sella alla sua Gilera Gp 800. Inutili purtroppo i soccorsi: il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente mortale su via Casilina: le indagini

Sostanzialmente illeso il conducente della vettura, una Fiat Panda, che è stato trasferito al vicino Policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto al test alcolemico e tossicologico, come di prassi in questi casi. Sul posto sono giunti gli agenti del VI Gruppo Torri della Polizia Locale che hanno chiuso la strada ed eseguito i rilievi del caso per stabilire dinamica e responsabilità nell'incidente. Secondo quanto ricostruito il ragazzo deceduto guidava il suo scooter di grossa cilindrata in direzione di Roma, mentre la Fiata Panda era diretta fuori città.

Schianto su via Salaria: perde la vita un 56enne

Un altro incidente mortale è avvenuto questa mattina su via Salaria, all'altezza del chilometro 71 verso Rieti. Qui una Ford Focus per ragioni da chiarire ha impattato il guard rail. Nell'impatto, violentissimo, il conducente ha perso la vita. Inutile ogni tentativo di soccorso: il 56enne ha perso la vita sul colpo. Nell'incidente non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone.