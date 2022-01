Formello, perde il controllo dell’auto sulla Cassia Veientana e si schianta: morto sul colpo L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sulla Cassia Veientana, alle porte di Roma. Una persona ha perso la vita dopo essere uscita fuori strada con l’auto.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Formello: una persona è morta a causa di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla Cassia Veientana in direzione Le Rughe. Per cause ancora da accertare, la vittima ha perso il controllo dell'auto all'altezza del km 11,000, andando fuori strada. La persona alla guida della macchina, di cui non sono state diffuse le generalità, è deceduta sul colpo. Inutili i soccorsi del 118, giunti immediatamente sul posto per provare a rianimare il conducente. Purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Cassia Veientana è stata chiusa per le operazioni di messa in sicurezza dell'area, con il traffico sulla carreggiata deviato. Sul posto, per i rilievi del caso, le forze dell'ordine, che stanno cercando di capire cos'è accaduto e come abbia fatto il conducente a perdere il controllo dell'auto.

Esce di strada con l'auto e muore: è un incidente autonomo

I rilievi sono in corso per capire cosa sia accaduto al conducente e come mai abbia perso il controllo della macchina, finita fuori strada improvvisamente e in modo molto violento, tanto da non lasciare scampo alla vittima che si trovava alla guida. Forse un colpo di sonno o una distrazione alla base dell'incidente, o problemi legati al manto stradale, ancora da appurare. Le indagini proseguono, mentre la salma è stata trasportata all'obitorio in attesa che venga deciso se disporre l'autopsia o meno sul corpo. Dalle prime informazioni emerse, non sarebbero coinvolti altri veicoli nel sinistro. Il conducente sarebbe uscito di strada da solo. Informata la famiglia, disperata per quanto accaduto al loro caro.