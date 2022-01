Incidente a Ostia: auto travolge e uccide una donna, è il secondo in 24 ore Secondo incidente mortale in due giorni ad Ostia, dove una 72enne è stata investita tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering e deceduta in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Una donna è morta a seguito di un investimento avvenuto all'incrocio tra via del Mar Rosso e via Mare di Bering a Ostia. Vittima Fernanda Di Palma, settantadue anni, per la quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvarle la vita. Secondo le informazioni apprese il decesso è avvenuto in ospedale, dopo essere stata travolta da un'auto. Il sinistro risale alla serata di ieri, giovedì 13 gennaio, erano circa le ore 19 quando l'auto, una Bmw X5, l'ha investita mentre si trovava in strada. Alla guida della macchina c'era un uomo di cinquantansette anni, che si è fermato a prestarle soccorso in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Ricevuta la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è intervenuto il personale sanitario, che l'ha presa in carico e l'ha trasportata al vicino ospedale G.B. Grassi.

Morta l'anziana investita a Ostia

La paziente al suo arrivo è stata subito affidata ai medici, che l'hanno sottoposta alle cure del caso, ma ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato purtroppo vano. L'anziana è morta a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del X Gruppo, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità di chi era alla guida. Il conducente come da prassi è stato sottoposto ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue e il veicolo è stato sequestrato.

Ieri un altro investimento mortale a Ostia

Solo ieri a Ostia si è verificato un altro investimento mortale. Erano circa le 8.30 quando un'automobile, una Mini Countryman, ha investito un settantaquattrenne sul Lungomare Lutazio Catulo all'altezza del civico 40 e dello stabilimento Kursaal Village. Alla guida della macchina c'era una donna di cinquantanove anni, che si è fermata a prestargli soccorso. Nonostante il tempestivo arrivo dell'eliambulanza, per l'anziano non c'è stato nulla da fare ed è deceduto sul colpo.