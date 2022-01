Travolto e ucciso mentre attraversa sulle strisce: è il secondo pedone ucciso a Roma in 24 ore Nella mattina di oggi, 13 gennaio, è stato ucciso un pedone che stava attraversando sulle strisce pedonali il lungomare Lutazio Catulo di Ostia: è il secondo pedone ucciso a Roma in 24 ore.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Nelle prime ore della mattina di oggi, 13 gennaio, verso le 8.30, un uomo di 74 anni è morto dopo essere stato investito da un'automobile nel litorale romano, a Ostia, sul lungomare Lutazio Catulo all'altezza del civico 40 e dello stabilimento Kursaal Village, qualche metro prima della rotonda che collega il lungomare a via Cristoforo Colombo. Il 74enne stava attraversando la strada percorrendo le strisce pedonali quando è stato travolto da un'automobile, una Mini Countryman. Alla guida del veicolo che ha investito l'uomo c'era una donna italiana di 59 anni che, a seguito dell'impatto, si è subito fermata a prestare soccorso al pedone per cui, però, nonostante anche l'arrivo dell'eliambulanza, c'è stato nulla da fare: il74enne, infatti, è deceduto immediatamente dopo l'impatto.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del gruppo di Ostia che hanno iniziato le indagini necessarie per stabilire la dinamica esatta dell'incidente e proprio per effettuare i rilievi del caso, è stato chiuso il tratto che si trova sul lato del mare del lungomare Lutazio Catulo che parte da piazzale dell'Aquilone e che arriva a piazzale Cristoforo Colombo.

L'incedente in scooter in via Aurelia Antica

Quello accaduto sul lungomare Lutazio Catulo ad Ostia è il secondo incidente per le strade di Roma in cui resta vittima un pedone. Nel corso della mattinata di ieri, 12 gennaio, infatti, è stato ucciso un 61enne che stava attraversando la strada su via Aurelia Antica, collegamento che da via Aurelia porta a Villa Pamphili nel quartiere di Monteverde Vecchio. Ad investire l'uomo è stato un ragazzo di circa 30 anni alla guida del suo scooter Piaggio Liberty che, subito dopo l'impatto, si è fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118. Sul luogo in breve tempo è arrivata un'ambulanza che lo ha trasportato al vicino ospedale San Camillo, dove è morto poco dopo.