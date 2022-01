Scooter investe pedone in via Aurelia Antica a Roma: 61enne morto all’ospedale San Camillo L’uomo è stato investito da un trentenne in sella a un Piaggio Liberty, che si è fermato a prestare soccorso. Accertamenti sono in corso per accertare la dinamica dell’incidente.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Un uomo di 61 anni è morto dopo un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di ieri, martedì 11 gennaio. La tragedia è avvenuta alle 9.30 all'altezza dell'Aurelia Antica a Roma: il 61enne stava attraversando la strada quando è stato investito da un ragazzo di trent'anni alla guida di un Piaggio Liberty. Il conducente dello scooter si è fermato immediatamente a prestare soccorso e ha dato l'allarme al 118, arrivato subito sul posto con un'ambulanza. Il 61enne è stato portato in ospedale al San Camillo, dove però è deceduto poco dopo il ricovero. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale gruppo Monteverde: saranno loro, al termine dell'indagine, a stabilire cos'è accaduto e accertare eventuali responsabilità. Il conducente dello scooter rischia un'accusa per omicidio stradale.

Esce fuori strada sulla Cassia bis: morto 47enne

Quello avvenuto ieri è il secondo incidente mortale che si verifica in provincia di Roma. Qualche ora dopo a Formello un uomo di 47 anni è deceduto dopo essere uscito di strada con la sua auto mentre percorreva la Cassia Veientana in direzione Le Rughe. Al momento le cause del sinistro non sono ancora note, ma non risultano altri veicoli coinvolti. Secondo le prime ipotesi, il 47enne potrebbe essere uscito di strada a causa di un malore improvviso, che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo. L'uomo si è schiantato contro il new jersey, un impatto così forte che non gli ha lasciato scampo. Per estrarlo dall'auto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, ma per lui non c'è stato nulla da fare, e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.