Tragedia su via Aurelia Antica, scontro tra due auto e uno scooter: morta donna di 40 anni Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nel pomeriggio di oggi a Roma, in via Aurelia Antica. Una donna di quarant'anni è morta in seguito allo scontro con due auto, una Toyota Yaris e una Peugeot 208. Ferite in modo lieve le conducenti delle vetture, mentre la vittima, che era a bordo di uno scooter Honda SH125, è deceduta praticamente sul colpo. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde, che indagano sul caso.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, I vigili urbani sono al lavoro per capire come hanno fatto i tre veicoli a scontrarsi e di chi sia stata la responsabilità del sinistro. Anche per questo le due donne alla guida della Toyota Yaris e della Peugeot 208 sono state accompagnate in ospedale per i test tossicologici e alcolemici di rito. Esami che vengono effettuati sempre di prassi in caso di incidenti stradali, soprattutto se gravi come quello avvenuto oggi.

Gli agenti della Polizia Locale ascolteranno le due donne coinvolte nell'incidente per ascoltare la loro versione di quanto accaduto, oltre a eventuali testimoni che abbiano assistito alla scena. Saranno vagliate anche eventuali telecamere di sorveglianza presenti sulla scena, in modo da fare luce sull'incidente. La vittima, di cui non è stata resa nota l'identità, è morta praticamente sul colpo. A nulla sono valsi i tentativi degli operatori sanitari del 118, che hanno tentato in tutti i modi di rianimarla. Alla fine non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Le ferite riportate, infatti, erano gravissime e non c'è stato modo di salvarla.