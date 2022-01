Incidente mortale su via Salaria: 56enne perde il controllo dell’auto e si schianta fuori strada Un uomo di cinquantasei anni ha perso la vita in un incidente questa mattina su via Salaria poco prima di Rieti: ha perso il controllo dell’auto schiantandosi contro il guard rail. Ha perso la vita sul colpo.

A cura di Redazione Roma

Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di oggi – domenica 2 gennaio – su via Salaria. All'altezza del chilometro 71, poco prima dello svincolo per Rieti all'uscita della galleria di Colle Giardino, un'auto è finita fuori strada schiantandosi violentemente contro il guard rail. A bordo della vettura, una Ford Focus grigia, si trovava al volante un uomo di cinquantasei anni che ha perso la vita nell'incidente. A bordo dell'auto non si trovava nessun altro.

Le operazioni di soccorso: l'uomo è morto sul colpo

Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Rieti, che hanno estratto l'uomo dalle lamiere dell'auto, affidandolo alle cure del personale sanitario del 118 giunto a bordo di un'autoambulanza. Inutili gli sforzi dei sanitari, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell'incidente su via Salaria

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma da quanto si apprende nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre vetture o persone. Gli agenti della Polizia Stradale hanno chiuso il tratto di strada interessata per stabilire la dinamica dell'incidente e come il 56enne abbia fatto a perdere il controllo dell'auto.

Incidente mortale a Roma: perde la vita un 18enne

Poche ore prima un altro incidente mortale nel Lazio in questo inizio di 2022. Erano circa le 19.30 quando su via Casilina in zona Borghesiana, alla periferia Est di Roma, un'automobile e una moto si sono scontrati frontalmente. Nell'impatto il ragazzo in sella al ciclomotore è stato sbalzato violentemente sull'asfalto perdendo la vita.