Incidente sul Lungotevere Diaz, moto si schianta contro un albero: morto un 29enne Un 29enne morto e un 27enne ferito è il bilancio dell’incidente stradale di stanotte sul Lungotevere Diaz a Roma. Una moto è finita contro un albero.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo di ventinove anni è morto e uno di ventisette è rimasto ferito in un incidente stradale in via Lungotevere Maresciallo Diaz. Il sinsitro risale alla notte di oggi, venerdì 7 gennaio. Per il ventinovenne non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese al momento dei drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa il motociclista era in sella alla sua Aprilia e stava percorrendo la strada in direzione Ponte Milvio, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito contro un albero che costeggia la carreggiata, davanti al palazzo del Coni. L'impatto è stato molto violento.

Ferito il passeggero nell'incidente sul Lungotevere Diaz

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112, sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso, ma i tentativi di rianimare il ventinovenne si sono purtroppo rivelati vani, il decesso è sopraggiunto probabilmente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Il passeggero che viaggiava con lui è stato invece preso in carico trasportato in ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del gruppo XV Cassia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento nel sinistro non risultano coinvolti altri veicoli.