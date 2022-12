Incidente in via Cortina d’Ampezzo, auto investe di notte un cinghiale: strada chiusa, morto l’animale Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale, che ha gestito il traffico fino a che la carcassa dell’animale non è stata rimossa dalla Forestale.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Questa notte una macchina ha investito un cinghiale a Roma, in via Cortina d'Ampezzo. Il bilancio è di una macchina danneggiata, il conducente spaventato ma fortunatamente illeso, e l'animale morto a causa del tremendo impatto con l'auto. A riportare la notizia, Il Messaggero. L'incidente è avvenuto verso le quattro del mattino, quando le macchine in mezzo alla strada erano fortunatamente poche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale. La strada è stata chiusa fino alle sette del mattino, quando è arrivata anche la Forestale e ha rimosso la carcassa del cinghiale, rimasta per terra circa tre ore. La persone che era alla guida dell'auto non ha riportato ferite.