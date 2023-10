Incidente in cucina, la moglie lo ferisce con un coltello: grave in ospedale Poteva finire in tragedia un incidente domestico avvenuto in un appartamento in località Santa Lucia a Ferentino, provincia di Frosinone.

A cura di Enrico Tata

Per fortuna la ferita è estesa, ma non profonda. Poteva finire in tragedia un incidente domestico avvenuto in un appartamento in località Santa Lucia a Ferentino, provincia di Frosinone. Non è stato un tentativo di omicidio né una lite, ma un banale incidente in cucina: la padrona di casa stava mettendo a posto le posate, si è girata di scatto e ha colpito il marito involontariamente con un coltello. La ferita alla pancia sembrava in un primo momento molto grave e sul posto sono arrivati d'urgenza i sanitari del 118, che hanno accompagnato l'uomo al pronto soccorso in codice rosso.

Portato in ospedale, i sanitari lo hanno preso in cura e hanno saturato la ferita. Fortunatamente, come detto, era estesa ma non profonda. L'uomo è tuttora in ospedale in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri, ma non sembrano esserci dubbi su quanto accaduto a Ferentino. La moglie del ferito non è indagata e la sua versione dei fatti, del resto confermata anche dal marito, è ritenuta credibile: la ferita è stata provocata in seguito a un terribile incidente domestico avvenuto in cucina.