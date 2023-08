Incidente frontale a Ponza: gravissima la donna alla guida del taxi Lo scontro è avvenuto questa mattina, lunedì 14 agosto, nella frazione di Campo Inglese. Alla guida dell’altra macchina coinvolta nel frontale, un turista appena arrivato sull’isola. Ma è solo l’ultimo di una lunga scia di incidenti stradali registrati nel ponte di Ferragosto.

A cura di Teresa Fallavollita

Un altro incidente si è verificato nella giornata di oggi, lunedì 14 agosto, sulle strade laziali. Questa volta a Ponza, dove un taxi minivan si è scontrato frontalmente con un'auto, in località Campo Inglese. Lo riferisce Repubblica. La donna alla guida del taxi sarebbe in condizioni gravissime.

Secondo le prime ricostruzioni, il taxi avrebbe cercato di superare un autobus fermo a poca distanza da una curva, mentre dal lato opposto giungeva una golf: inevitabile lo scontro frontale tra i due mezzi. Entrambi i conducenti coinvolti nell'impatto sono stati trasportati d'urgenza in ospedale con l'intervento dell'elisoccorso: la donna alla guida del taxi modello Subaru si trova in pericolo di vita, gravissime le sue condizioni. A bordo della golf si trovava un turista, sembrerebbe appena arrivato sull'isola per trascorrere le vacanze. Completamente distrutte le due auto.

Numerose le vittime della strada nel weekend

Non si arresta la scia di incidenti stradali nella regione: nella mattinata di oggi, 14 agosto, un 51enne a bordo di uno scooter ha perso la vita su via Cristoforo Colombo, zona Eur. Erano da poco passate le 8 quando, per cause ancora da accertare, lo scooterista si è scontrato contro un camion: le sue condizioni sono apparse critiche fin dal primo momento e a nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto.

Ma si tratta solo dell'ultima vittima di questo weekend di Ferragosto. Nella giornata di ieri, domenica 13 agosto, si sono susseguite le notizie di morti sulle strade laziali: sempre a bordo di uno scooter, ieri a Ostia ha perso la vita Fabio Consoli, noto nella zona per la sua attività di orafo. L'uomo, 60 anni, era a bordo della sua Honda Sh e stava percorrendo via dei Pescatori quando improvvisamente ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere. Non si esclude alcuna ipotesi, dal malore al colpo di sonno: verranno verificate anche le condizioni del manto stradale.

E sempre nella giornata di ieri si sono verificati due investimenti fatali: nella serata di domenica, a Santa Marinella, un'auto guidata da un'anziana 90enne ha travolto una coppia che passeggiava per il lungomare Marconi. La donna, 66 anni, è morta sul colpo, mentre il marito è stato ferito gravemente. Ieri mattina, invece, a Monterotondo una macchina ha investito e ucciso un runner di 49 anni.