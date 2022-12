Incidente al Muro Torto, muore scooterista 30enne: è la terza vittima della strada in 24 ore Sono tre le vittime della strada in 24 ore: a perdere la vita lungo le vie di Roma un 27enne, un 28enne e un 30enne.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

È avvenuto questa notte in viale del Muro Torto, poco prima di piazzale Flaminio: un ragazzo italiano di 30 anni che si trovava in sella alla sua moto ha perso la vita. Lo scooterista stava percorrendo la strada in direzione di piazzale Flaminio quando ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato sull'asfalto: l'impatto è stato talmente forte che sarebbe morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente autonomo: sul posto, non appena allertate, sono arrivati gli agenti del III Gruppo Nomentano per i rilievi del caso e per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il ragazzo di 30 anni morto lungo il Muro Torto è la terza vittima della strada a Roma in meno di 24 ore: oltre a lui hanno perso la vita un 27enne su viale Togliatti e un 28enne su via Cassia, travolto da un'automobile mentre stava lavorando come rider.

Travolto mentre lavorava come rider

Lo scorso martedì, 23 dicembre, è morto in un incidente stradale un ragazzo di 27 anni di nazionalità indiana: stava lavorando come rider, in sella al suo motorino. Stava attraversando via Cassia quando è stato travolto da un'automobile: al volante un ragazzo di 22 anni che, come hanno confermato i test eseguiti a seguito dell'incidente, è risultato positivo ad un mix di droghe. La Fiat 500 guidata dal 22enne stava viaggiando oltre i limiti di velocità quando ha urtato il motorino all'altezza di via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone. Adesso l'automobilista è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli ed è indagato per omicidio stradale.

L'incidente in viale Palmiro Togliatti

Nella serata di ieri, prima del sinistro in viale del Muro Torto, un'altra persona è morta in viale Palmiro Togliatti. È successo verso le ore 23.30, all'altezza del Quarticciolo. Uno scooter Yamaha XMax e un'automobile si sono scontrati: per il conducente del mezzo a due ruote, un ragazzo di 27 anni, non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, la moto si sarebbe schiantata contro l'altro veicolo all'altezza dell'incrocio con via Ostuni, per cause ancora da appurare.