Rider ucciso da auto sulla Cassia: conducente guidava drogato e oltre i limiti di velocità È finito in carcere indagato per omicidio stradale il 22enne alla guida di un’auto drogato che ha travolto e ucciso un rider 28enne in motorino su via Cassia.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Guidava drogato il conducente che ha travolto e ucciso un rider su via Cassia a Roma. La Repubblica ha reso noti gli esiti degli esami del sangue ai quali come da prassi l'automobilista è stato sottoposto dopo l'incidente avvenuto lo scorso martedì 13 dicembre nel quadrante Nord della Capitale e a seguito dei quali è risultato positivo. Ora il ventiduenne al volante è finito nel carcere di Regina Coeli ed è indagato per omicidio stradale. Oltre al fatto di essersi messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, un mix di droghe viaggiava ad una velocità ben oltre i limiti concessi lungo quel tratto di strada. Secondo quanto ricostruito finora la vittima ventottenne di nazionalità indiana in motorino, con il quale si occupa per lavoro di consegne di cibo per una società di delivery quando una Fiat 500 l'ho ha urtato all'altezza di via Santi Cosma e Damiano, in zona Tomba di Nerone.

Sulla salma disposta l'autopsia, indagini in corso

Pare che l'auto abbia invaso la corsia opposta di marcia, centrandolo in pieno. L'impatto gli è stato fatale, purtroppo inutile l'intervento del personale sanitario in ambulanza. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'accaduto, al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sul posto infatti sono intervenute le pattuglie del XIV Gruppo Monte Mario, che hanno svolto i rilievi di rito e le indagini. Sulla salma del rider, che si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, verrà disposta l'autopsia. I risultati degli esami serviranno a far luce sulle cause che hanno provocato il decesso e forniranno elementi utili agli investigatori.

Un altro mortale in viale Togliatti, morto un 27enne

A distanza di 24 ore c'è stato un altro mortale a Roma, stavolta nella periferia Est lungo viale Palmiro Togliatti in zona Quarticciolo. Vittima dell'incidente di ieri sera è un ventisettenne che viaggiava a bordo del suo scooter Yamaha XMax e si è scontrato con un'auto all'altezza di via Ostuni. I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Indaga la polizia locale, disposti come da prassi i test per la verifica di alcol e droga nel sangue.