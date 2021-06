Un'anziana e la sua nipotina di nove anni sono state travolte da un'auto sul lungomare Paolo Toscanelli ad Ostia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 15 giugno. Date le loro condizioni di salute sono state trasportate in ospedale con l'ambulanza in codice rosso la prima e in codice rosso dinamico la seconda. Secondo le informazioni apprese erano circa le 18 e l'ottantaquattrenne con la bambina stavano camminando in strada, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina, una Hyundai Atos, le ha travolte mentre attraversavano all'altezza di via degli Aldobrandini. L'automobilista, una donna di ottantadue anni, si è fermata subito a prestare i soccorsi. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni residenti, che in quel momento stavano transitando in zona e si sono fermati, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento dei soccorritori.

Nonna e nipote trasportate in ospedale

Ricevuta la chiamata d'emergenza per l'investimento sul lungomare di Ostia sul posto è intervenuto il personale sanitario, che le ha trasportate entrambe, nonna e nipote, all'ospedale G.B. Grassi di Ostia per le cure del caso. Arrivate al pronto soccorso del nosocomio lidense, sono state affidate ai medici. Presenti per i rilievi scientifici gli agenti della polzia locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista. Non è chiaro al momento se nonna e nipote stessero attraversando sulle strisce pedonali.