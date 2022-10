Incidente a Vigna Murata: morto un 50enne, la sua macchina si è schiantata contro un albero Stando a quanto si apprende, un uomo di 50 anni è morto dopo che la sua automobile, una Citroen Xara, si è schiantata contro un albero.

A cura di Enrico Tata

Incidente mortale nella tarda serata di ieri, martedì 18 ottobre, in via di Vigna Murata all'altezza del civico 318. Sul posto, intorno alle 21.50, è intervenuta la squadra Tuscolana 2 dei vigili del fuoco. Stando a quanto si apprende, un uomo di 50 anni è morto dopo che la sua automobile, una Citroen Xara, si è schiantata contro un albero.

Gli agenti della polizia locale gruppo XII Monteverde si sono occupati di effettuare i rilievi e per questo hanno disposto la chiusura della strada, per la precisione la carreggiata centrale all'altezza di viale Stefano Gradi e in carreggiata laterale all'altezza di via di Fonte Meravigliosa. L'incidente avvenuto precisamente all'altezza del civico 318 di via di Vigna Murata all'altezza dell'incrocio con via della Fonte Meravigliosa. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si sia trattato di un incidente autonomo, ma sono ancora in corso per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Incidente mortale anche a Vigna Murata: un 20enne ha perso la vita

Un altro incidente mortale (la dinamica è praticamente identica) si è verificato in via di Vigna Murata. Una Fiat Punto blu si è schiantata contro un albero per cause ancora da accertare. Il passeggero, un ragazzo di 20 anni di nazionalità egiziana, è morto praticamente sul colpo. Il conducente dell'automobile è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma.

La dinamica, anche in questo caso, è ancora da accertare, ma non dovrebbero essere rimaste coinvolte altre automobili nell'incidente. Forse la Punto procedeva a una velocità troppo elevata? Le indagini sono ancora in corso.