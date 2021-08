Incidente a Sezze, Antonio Rossi si schianta contro un muro con la moto e muore a 37 anni Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto lungo via Roccagorga a Sezze. Il trentasettenne Antonio Rossi ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un muro, per poi finire contro un palo della luce. Arrivato l’elicottero, purtroppo inutile ogni tentativo di salvarlo.

A cura di Alessia Rabbai

Un uomo è morto in un incidente stradale su via Roccagorga nel Comune di Sezze, in provincia di Latina. Il sinistro è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 28 agosto. La vittima è Antonio Rossi, un trentasettenne originario di Maenza, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare. Secondo le informazioni apprese erano da poco trascorse le ore 18 e Antonio era alla guida della sua Suzuki 600 Enduro quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo, ha sbandato e si è schiantato contro un muro e poi contro un palo della luce poco distante, riportando gravi ferite e traumi. La terribile scena si è svolta davanti agli occhi dei passanti che, preoccupati per le sue condizioni di salute data la dinamica del sinistro, hnno dato l'allarme, chiamando il Numero unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza.

Viste le sue condizioni di salute, parse fin da subito critiche, è stato necessario l'intervento di un elicottero, sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha tentato di rianimarlo a lungo, purtroppo senza esito. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Presenti sul posto per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e ascoltato alcuni testimoni. Inizialmente è risultato complicato risalire all'identità del motociclista, in quanto la moto non aveva né targa né documenti. Da quanto si apprende si tratta di un incidente autonomo e nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli. Terminate le verifiche, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e il veicolo a due ruote sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. L'incidente è avvenuto poche ore prima del mortale in cui sono rimasti coinvolti due ragazzi romani tra via Appia e via Pontina a Terracina.