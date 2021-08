Terracina, coppia di giovani in scooter si scontra con un’auto e muore Tragedia sulla strada tra via Appia e via Pontina a Terracina, dove due giovani romani, una ragazza e un ragazzo, sono morti in un incidente stradale. Lo scooter a bordo del quale viaggiavano si è scontrato con un’auto, l’impatto è stato fatale. A poche ore l’incidente di Sezze in cui è morto un 37enne.

A cura di Alessia Rabbai

Due giovani romani sono morti in un incidente stradale avvenuto tra via Appia e via Pontina nel territorio del Comune di Terracina. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 28 agosto. Vittime due ragazzi, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, per i quali non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 23, i due giovani, un ragazzo e una ragazza probabilmente in vacanza, erano a bordo di uno scooter T Max e stavano percorrendo la strada in provincia di Latina, quando, arrivati allo svincolo tra le due strade, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono scontrati con un'auto Giulia Mito. L'impatto è stato violento, i due ragazzi sbalzati dalla sella sono finiti rovinosamente sull'asfalto. A dare l'allarme le persone presenti, che si sono fermate a parestare soccorso alle vittime e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di varie ambulanze.

Ricevuta la segnalazione sul posto è arrivato il personale sanitario, che ha tentato a lungo di rianimare i due giovani, per i quali non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso, sopraggiunto a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Due persone occupanti della macchina sono state invece soccorse e trasportate in ospedale, ma al momento non si conoscono le loro attuali condizioni di salute. Presenti sul posto per i rilievi scientifici i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell'accaduto. I militari hanno raccolto gli elementi necessari e dovranno fare chiarezza su eventuali responsabilità da parte di chi si trovava alla guida. All'origine dell'incidente potrebbe esserci infatti una distrazione oppure un mancato rispetto delle norme che regolano il codice della strada. I drammatici fatti si sono verificati a poche ore di distanza dal mortale di Sezze, in cui ha perso la vita un trentasettenne.